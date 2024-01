Criança de 8 anos morre de AVC hemorrágico no Paraná

A criança foi internada no Hospital Universitário de Londrina, mas não resistiu às complicações

Na última segunda-feira (8), Maria Julia Adriano, de apenas 8 anos, faleceu vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, o caso aconteceu na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. A criança foi internada no Hospital Universitário de Londrina, mas não resistiu às complicações decorrentes da hemorragia cerebral.

O episódio foi compartilhado nas redes sociais por Adriana Silva, tia da vítima, que pediu apoio e orações pela sobrinha. Em uma publicação no Facebook, Adriana escreveu: “Vamos fazer uma corrente de oração pela Maria Júlia de 8 anos, minha sobrinha. Sofreu um AVC hoje e está em estado grave na UTI do HU em Londrina, filha da Ju do lanche e do Leandro”.

O AVC hemorrágico, segundo informações do Ministério da Saúde, ocorre quando vasos sanguíneos que conduzem sangue ao cérebro entopem ou se rompem, resultando na paralisia da área cerebral afetada pela falta de circulação sanguínea.