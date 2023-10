Criança de 7 anos sobrevive após cair do sétimo andar de prédio em Recife

Após a queda, a menina foi prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, no Recife

Uma criança de 7 anos teve um surpreendente episódio de sobrevivência após cair do sétimo andar de um prédio no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com informações do hospital regional, a criança foi submetida a exames médicos e, surpreendentemente, apresenta um estado de saúde estável. A família relatou que a menina sofreu uma fratura na clavícula, além de hemorragias no pulmão e no fígado.

O incidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (3), nas dependências do condomínio Praia de Piedade, situado na Rua Doutor Aniceto Varejão.

O Samu foi acionado por volta das 6h50 e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi imediatamente transportada para o HR. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local para avaliar o estado da criança. Segundo os bombeiros, a menina estava consciente, apesar das dores, antes de ser encaminhada à unidade de saúde.