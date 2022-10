Criança de 7 anos é estuprada dentro de casa

Suspeito confessou e disse a Polícia Civil que foi autuado pelo mesmo crime em Porto Seguro, na mesma região do estado

Um homem de 26 anos foi preso nesta terça-feira (25), na BR-101, em Itabuna, suspeito de estuprar uma criança de 7 anos na mesma cidade, localizada no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil de Itabuna, o crime aconteceu no final da manhã desta terça-feira, no condomínio Pedro Fontes, no bairro São Roque. O suspeito, identificado como Rodrigo Santana Santos, faz parte do Centro de Recuperação Maanaim e teria saído com outros internos para pedir donativos, como é de costume da instituição que auxilia no tratamento de dependentes químicos há 23 anos no município.

No condomínio Pedro Fontes, Rodrigo teria ido em um imóvel pedir donativos e percebeu que a criança de 7 anos estava sozinha. A mãe da menina havia saído de casa para comprar um refrigerante.

À vítima, o homem pediu água e para ir ao banheiro. Ao conseguir entrar no imóvel, ele estuprou a menina. Quando a mãe da criança retornou para casa, Rodrigo já tinha fugido e a vítima estava chorando. Os moradores da região abordaram os outros companheiros do suspeito e a família acionou a polícia.

“Quando ele conseguiu entrar [no imóvel], já próximo do banheiro, ele pediu que ela [criança] tirasse a calcinha. Ela não quis, mas ele a obrigou e ele praticou atos libidinosos. Depois ele fugiu. Ele vai responder pelo crime ediondo, que a pena de reclusão é de 8 a 15 anos”, explicou a delegada Sione Porto, que acompanha o caso.

Ainda segundo Sione Porto, a criança não será ouvida na delegacia, mas compareceu à unidade na companhia da mãe. A vítima passou por exames no Hospital Manoel Novaes.

“Ela será encaminhada ao juizado da Infância e da Juventude, que lá tem uma equipe multidisciplinar. Também terá acompanhamento com Conselho Tutelar, que já está aqui [na delegacia], além de acompanhamento psicológico”, disse.

Conforme informou a polícia, Rodrigo estaria internado na instituição Maanaim há cerca de quatro meses para tratamento contra drogas.

A delegada vai pedir a prisão preventiva. O pastor responsável pela instituição Maanaim disse que lamenta a situação e que prestou assistência à família.