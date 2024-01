Criança de 6 anos morre baleada durante briga de trânsito

O motorista de um Uno teria fechado o carro onde estava a jovem Melissa, atirado contra ele, acertando a menina, e fugido

Uma tragédia aconteceu no último domingo (21). Melissa Maria Ribeiro, de apenas 6 anos, morreu ao ser baleada na cabeça durante briga de trânsito na Rodovia Fernão Dias, que fica entre Betim e Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

A criança chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Contagem, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, a família de Melissa estava voltando para casa por volta das 17h, saindo de um restaurante, quando o carro foi fechado por um Uno. Logo depois, o motorista deste veículo atirou contra o carro da família, no banco de trás, e atingiu a menina. O pai dela encontrou uma viatura que o ajudou a chegar até o hospital, mas não foi suficiente.

Além de Melissa e do pai, estavam no carro também uma criança de 3 anos e a avó delas.

O autor do disparo ainda não foi encontrado. O carro atingido pelas balas passou por perícia no estacionamento do hospital municipal, e o caso está em andamento na Polícia Rodoviária Federal.