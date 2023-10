Criança de 4 anos morre afogado em piscina de casa em SP

A criança deu entrada na unidade de emergência inconsciente e exibindo sinais de afogamento

Na tarde da última terça-feira (24), uma trágica ocorrência chocou os moradores do bairro Caiçara, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, quando um menino de 4 anos foi encontrado afogado na piscina de uma casa de veraneio.

Por volta das 17h50, policiais militares foram chamados para atender a um caso de morte na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Samambaia. De acordo com o relatório policial, a criança deu entrada na unidade de emergência inconsciente e exibindo sinais de afogamento, como constatado pela médica de plantão.

A avó da criança, uma mulher de 46 anos, relatou aos policiais que perceberam a ausência do menino, inicialmente pensando que ele estivesse brincando no quarto, onde uma amiga da família estava com seu filho pequeno. No entanto, ao investigarem, não o encontraram lá. Desesperados, os familiares foram até a piscina e encontraram o menino desacordado.