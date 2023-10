Paralisação da PF em todo o Brasil nesta quinta (26)

As ações devem seguir até o dia 16 de novembro, quando eles vão se mobilizar em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

As entidades de classe da Polícia Federal, que representam quase 30 mil servidores entre policiais, servidores administrativos da ativa, aposentados e pensionistas, buscando a valorização da categoria, vão fazer uma paralisação nesta quinta-feira (26), e as ações devem seguir até o dia 16 de novembro, quando eles vão se mobilizar em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em Brasília-DF e nas unidades da PF.

O objetivo dessas ações é reinvidicar melhorias salariais preconizadas na transição do governo Lula. Por meio de nota, os sindicatos informaram que a paralisação foi organizada depois que o secretário de Relações do Taabalho do Ministério de Gestão e Inovação, José Lopez Feijóo, desmarcou uma reunião que seria realizaa em 16 de outubro, para definição da reestruturação de carreira.

“A decisão se justifica pela letargia do governo federal. As renegociações de reestruturação já estão em andamento há meses no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), conforme ofício encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 15 de junho. Mesmo com toda essa tramitação, o governo federal reincide em postergar uma resposta efetiva à questão”, revelou a corporação na nota.

Para completar, a PF disse que é necessário valorizar mais a profissão: “O governo Federal tem dito que a segurança pública é prioridade, entretanto, na prática, temos carência de equipamentos de proteção, de efetivo para integrar as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Além disso, servidores que colocam a sua integridade física em risco diariamente precisam estar motivados e valorizados.”

Confira as organizações que apoiam a paralisação:

ADPF – Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal;

APCF – Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais;

Fenapef – Federação Nacional dos Policiais Federais;
Fenadepol – Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal;

Sinpecdf – Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal.

Nota completa