Criança de 4 anos é baleada na cabeça em tiroteio no Rio

Uma menina de 4 anos foi baleada na cabeça em um tiroteio entre policiais e criminosos na noite desta quarta-feira (1) no bairro Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela estava com a mãe e usava o uniforme escolar quando foi atingida. Foi ferida quando parou para comprar um lanche após a saída da escola.

A criança foi levada por um mototaxista até uma unidade de saúde do bairro e, em seguida, foi encaminhada para o Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. Ela passou por uma cirurgia e segue em estado grave.

A Polícia Civil informou que foi ao bairro após receber uma denúncia de extorsão e teria sido recebida a tiros por criminosos.

Segundo o Fogo Cruzado RJ, instituto que produz dados sobre violência armada na região metropolitana do Rio, a menina foi a quarta criança baleada no Grande Rio este ano. Todas foram atingidas por balas perdidas e uma delas morreu.

A vítima que morreu é um menino de 6 anos. Ele foi atingido em um dos acessos do Morro da Torre, em Queimados, na Baixada Fluminense, em tiroteio entre policiais militares e traficantes, em janeiro. A criança estava no quintal de casa quando foi baleada.

Um adolescente de 16 anos, João Carlos Arruda Ferreira, foi uma das 23 pessoas mortas durante uma operação policial na Vila Cruzeiro, no dia 24 de maio.

O estudante, segundo a família, era um jovem tímido, tranquilo e sem qualquer envolvimento com o tráfico, o que contraria a versão da Polícia Militar.

Em nota, a PM disse que todos os aspectos relacionados à operação estão sendo investigados pela Polícia Civil. Além disso, a corporação diz que a corregedoria acompanha e colabora integralmente com todos os procedimentos. ​