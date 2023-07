Criança de 3 anos é estuprada durante festa de aniversário em Ipubi

Segundo o BO, a vítima foi levada para o hospital público de Ipubi com a vagina sangrando, a unidade hospitalar acionou o Conselho Tutelar, que solicitou a presença da PM para informar o caso

Neste sábado (8), uma criança de 3 anos foi estuprada durante sua festa de aniversário, no município de Ipubi, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o Boletim de Ocorrências (BO) da 9ª CIPM, que registrou o caso, o crime teria sido cometido por um adolescente de 13 anos. A mãe da criança disse que se deparou com o adolescente com alguns dedos dentro da vagina da menor.

Segundo o BO, a vítima foi levada para o hospital público de Ipubi com a vagina sangrando, a unidade hospitalar acionou o Conselho Tutelar, que solicitou a presença da PM para informar o caso.

A Prefeitura se manifestou sobre o caso:

“A Prefeitura Municipal de Ipubi através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social “CREAS” recebeu a denúncia no domingo (9) e irá acompanhar o caso de perto junto ao Conselho Tutelar de Ipubi, para que sejam tomadas às medidas cabíveis, bem como prestar apoio psicológico e a assistência necessária aos familiares da vítima”.