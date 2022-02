Criança de 3 anos é espancado até a morte pelo padrasto

Em depoimento, o autor do crime confessou que espancou a criança porque ele urinou e defecou durante a troca de fraldas

Na última quinta-feira, 3, um menino de apenas três anos foi espancado até a morte pelo próprio padrasto. O crime chocou a comunidade do Vale do Taquari, no bairro Boa vista II, em Taquari, RS. Em depoimento, o autor do crime confessou que espancou a criança porque ele urinou e defecou durante a troca de fraldas.

A Brigada Militar de Taquari foi acionada por profissionais do Hospital São José de Taquari depois do menino ter dado entrada na casa de saúde em óbito.

Após o relato do médico plantonista, atestando em laudo diversas lesões na criança (orelha esquerda, abdômen, face, pelve, membros inferiores e superiores), a Brigada questionou a mãe, que levou o filho para o hospital.

De acordo com ela, a criança ficou em casa com o padrasto e, quando retornou, o menino estava deitado no quarto com sinais de ferimento e desacordado. Dessa forma, a mulher o levou imediatamente para o hospital com a ajuda de um vizinho.

O padrasto, que havia fugido do local, foi encontrado e preso pela Brigada Militar.

Todas as partes foram conduzidas à DPPA de Lajeado, onde, depois da coleta de depoimentos, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante ao padrasto, que já tinha antecedentes por porte ilegal de arma, lesão corporal e injúria.

Mãe também será investigada

O relacionamento do assassino com a mãe da criança já durava há oito meses. A investigação aguarda laudo da perícia para descobrir se a criança sofria agressões anteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir do resultado, se comprovada a negligência da mãe (se sabia e não tomava providências) ou até mesmo se ela participava das agressões, ela poderá responder na justiça.