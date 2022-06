Criança de 2 anos morre afogada após cair dentro de caixa d’água no interior do RN

Na cidade de Francisco Dantas, na região do Alto Oeste potiguar, uma criança de 2 anos morreu afogada após cair dentro de uma caixa d’água

De acordo com informações da Polícia Militar, Ravi Emanuel Holanda Fideles estava em casa com a mãe e o irmão quando o acidente aconteceu no último sábado, 18.

A caixa d’água fica no quintal da casa e ao lado havia uma mesa. Segundo a mãe informou a polícia, ele subiu na mesa e caiu dentro da caixa.

Os familiares já encontraram Ravi inconsciente. Ele ainda foi levado ao Hospital Regional na cidade de Pau dos Ferros, onde os médicos ainda tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu.

O corpo da criança foi encaminhado ao Itep de Pau dos Ferros e liberado ainda no domingo, 19. O sepultamento aconteceu no mesmo dia na cidade de Francisco Dantas.