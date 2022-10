Criança de 11 anos morre após ser agredida por colega de escola

O caso deve ser investigado pelo 31º DIP de Iranduba

Um menino de 11 anos morreu neste sábado (22) após ser agredido por um colega da escola onde estudava em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o pai da vítima informou que, na última terça-feira (18) o filho saiu para participar de um torneio de handebol escolar sem seu conhecimento, e, ao retornar, reclamou de dores na perna e foi levado à uma unidade hospitalar do município.

Conforme o BO, foi realizado um exame de raio-x no tornozelo da criança, mas não foi constatada nenhuma fratura.

Com a persistência das dores e do inchaço no corpo do menino, na sexta-feira (21), o pai conversou com o filho e descobriu que ele havia sido vítima de agressões físicas, praticadas por um colega da escola, que também fazia parte do time, e a todo momento o ofendia moralmente com palavras de baixo calão.

Ainda conforme o registro policial, o menino dormiu um pouco e, ao acordar, seu tio o levou ao banheiro, onde a criança desmaiou e, em seguida, foi levado novamente para um hospital, onde chegou morto.

De acordo com dados do relatório do exame de autópsia divulgados pelo Instituto Médico Legal (IML), a criança apresentava edema cerebral, hemorragia craniana, traumatismo craniano causados por ação contundente.