Criança de 10 anos salva menina autista que se afogava

O acidente aconteceu no último sábado (1), e a menina caiu na água quando buscava a bolinha com a qual estava brincando

Uma tragédia foi evitada por um jovem heroi em Praia Grande, litoral de São Paulo. Um chá revelação estava sendo realizado quando Lorenzo Jofle da Rocha, de apenas 10 anos, viu uma criança de 6 anos, que é autista, cair na piscina, e rapidamente correu para ajudar.

“Eu fiquei super orgulhoso, porque o raciocínio dele [do Lorenzo] foi muito rápido. Se demora mais um ou dois minutos ela ia se afogar, porque ninguém viu. Ela ia engolir água e poderia ter acontecido o pior”, disse José, pai de Lorenzo.

O acidente aconteceu no último sábado (1), e a menina caiu na água quando buscava a bolinha com a qual estava brincando. O menino rapidamente pulou para salvá-la, e depois, adultos chegaram para ajudar os dois. As duas crianças estão bem.