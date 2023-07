Criança de 10 anos morre baleada a caminho da escola em Maricá, no Rio de Janeiro

Não há ainda a confirmação de quem teria efetuado o tiro que vitimou a criança

Um menino de 10 anos morreu nesta quarta-feira, 12, durante um confronto entre policiais militares e criminosos na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. A criança, identificada como Dijalma de Azevedo, estava a caminho da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, quando foi atingida pelos disparos. Outras duas mulheres também se feriram e foram encaminhadas para o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara com o quadro de saúde estável.

Não há ainda a confirmação de quem teria efetuado o tiro que vitimou a criança. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) informou que instaurou inquérito para investigar a morte de Dijalma. “Testemunhas serão chamadas para prestar depoimento e demais diligências serão realizadas para identificar a autoria do disparo que atingiu a vítima e esclarecer o caso”, informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nota.

Na versão da Polícia Militar, equipes do 12º Batalhão, de Niterói, foram atacadas por criminosos armados quando faziam o policiamento na Estrada do Bosque Fundo, no bairro Inoã, próximo a um condomínio do Minha Casa Minha Vida. Segundo a PM, uma viatura também foi atingida pelos disparos, e os supostos autores dos tiros conseguiram fugir. “Após confronto, os policiais encontraram um menor de idade atingido e já sem vida”, informou a polícia, também por meio de comunicado.

Ainda segundo a PM, os agentes que participaram da ocorrência estavam com câmeras operacionais, e afirmou que as imagens gravadas foram “enviadas à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí”. A Corregedoria Geral de Polícia Militar também segue acompanhando o caso.

Em protesto contra a morte da criança, moradores da região atearam fogo em objetos e fizeram interdição de vias. A mobilização foi dispersada por agentes da polícia militar.

Estadão conteúdo