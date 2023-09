Criança de 1 ano morre de overdose em creche após ter contato com droga em tapete de cochilo

Os acusados enfrentam a possibilidade de enfrentar prisão perpétua caso sejam considerados culpados

Nicholas Dominici, uma criança de apenas 1 ano de idade, foi vítima de uma overdose fatal de fentanil, de acordo com informações divulgadas pela polícia nesta terça-feira (19). O incidente teve seu ponto de origem na creche onde a criança estava matriculada, e outras três crianças, com idades entre 8 meses e 2 anos, foram hospitalizadas após serem expostas ao poderoso narcótico no mesmo estabelecimento localizado no Bronx, em Nova York.

As autoridades policiais apontam Grei Mendez, a proprietária da creche, e um inquilino do local, Carlisto Acevedo Brito, como os principais suspeitos, sendo ambos acusados de conspiração e homicídio.

A investigação revelou que um quilo de fentanil foi descoberto cuidadosamente armazenado sobre os tapetes de cochilo utilizados pelas crianças frequentadoras da creche. Este estabelecimento funcionava em um pequeno apartamento no bairro do Bronx.

A defesa de Grei Mendez afirma que ela entrou em pânico ao descobrir as crianças enfermas e imediatamente buscou ajuda policial, tendo feito uma breve ligação para seu marido, que durou apenas 10 segundos, antes de contatar as autoridades.