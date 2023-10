Creche é denunciada após bebê de 1 ano chegar em casa com 17 mordidas pelo corpo

A mãe percebeu as lesões quando a bebê chegou em casa e imediatamente questionou a creche através de um aplicativo de mensagens

Os pais de uma bebê, com apenas 1 ano e quatro meses, prestaram uma denúncia contra uma creche particular localizada no Bairro CPA, em Cuiabá, após sua filha voltar para casa, na segunda-feira (2), com cerca de 17 mordidas em várias partes do corpo.

A mãe percebeu as lesões quando a bebê chegou em casa e imediatamente questionou a creche através de um aplicativo de mensagens, pedindo acesso às filmagens das câmeras de segurança do local para entender o que aconteceu. A proprietária da creche prometeu mostrar as imagens às famílias envolvidas.

Segundo os pais, uma funcionária da creche admitiu que a bebê foi mordida durante uma brincadeira com outra criança, mas a informação sobre o incidente não foi comunicada à família. A mãe relatou que a funcionária afirmou que só poderia fornecer as imagens das câmeras quando a proprietária da creche voltasse para a cidade, pois ela estava fora.

A situação se agravou quando a família revelou que sua outra filha, de 3 anos, também frequentava a mesma creche. Recentemente, ela voltou para casa contando que uma das funcionárias a jogou em um colchonete, pois não queria dormir.