Coveiro leva facada durante enterro

Ao tentar conter os ânimos, o coveiro recebeu o golpe após o homem ter ameaçado os parentes com uma faca

Uma briga familiar, durante a realização de um enterro, resultou no esfaqueamento de um coveiro, 46 anos, em Araçatuba (SP). O trablhor foi ferido após tentar separar uma confusão, em que um homem tentou atacar os próprios parentes com o objeto.

De acordo com a Polícia Civil, um dos envolvidos havia comparecido ao enterro da tia para falar com os irmãos e outros familiares sobre a herança de R$ 200 mil em dinheiro e um automóvel. Entretanto, a conversa resultou em uma briga com ameaças.

Ao tentar conter os ânimos, o coveiro recebeu o golpe após o homem ter ameaçado os parentes com uma faca.