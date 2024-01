Corredor passa mal em prova e morre em Pernambuco

O homem de 50 anos faleceu com complicações causadas por rabdomiólise, doença que pode ser causada por exercício físico em grande volume

Dorgival Celerino, de 50 anos, estava internado desde o último domingo (21), quando passou mal durante uma prova de corrida em Gravatá, Pernambuco. Ele teve complicações causadas por rabdomiólise e acabou não resistindo, falecendo nesta quarta-feira (24).

A rabdomiólise é uma síndrome clínica que envolve a ruptura do tecido muscular esquelético e pode deixar o xixi do paciente preto, o que foi o caso de Dorgival.

O percurso da prova era de 14 quilômetros, e o corredor começou a passar mal no trecho que passava pela Serra das Russas, necessitando de atendimento médico. Ele deu entrada em uma unidade de saúde de Gravatá no mesmo dia, e acabou transferido para o Hospital Regional do Agresta, em Caruaru, no dia seguinte.

De acordo com o boletim médico, Dorgival deu entrada com um infarto e foi encaminhado para a UTI, onde permaneceu em estado grave.