Corpo é encontrado esquartejado e enterrado

Na tarde de terça-feira (31), o corpo de um homem foi encontrado esquartejado e em estado avançado de decomposição, no quintal de uma casa em Ribeirão das Neves (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava enterrado no quintal. A Polícia Militar (PM) auxiliou na retirada do cadáver.

Os bombeiros utilizaram ferramentas como enxadas e picaretas para remover o corpo do local. Durante a retirada, encontraram os membros e cabeça separados do tronco.

Ainda não há informações sobre os suspeitos de terem cometido o crime