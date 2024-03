Corpo é encontrado dentro de cisterna em GO

Em Brazabrantes (GO), um corpo de um recém-nascido foi descoberto dentro de uma cisterna. Segundo relatos da Polícia Militar na ocorrência, um jovem revelou que a mãe do bebê é sua irmã, de 25 anos.

De acordo com o relato do rapaz à PM, sua irmã começou a passar mal no dia 12 de março, apresentando sintomas de hemorragia, e foi imediatamente levada a um hospital na capital. O jovem informou às autoridades que a unidade hospitalar teria comunicado que ela havia dado à luz um bebê, com aproximadamente 37 semanas de gestação, mas que a irmã não se lembrava do ocorrido.

O rapaz relatou à polícia que foi informado de que sua irmã havia expelido uma “bola de sangue”, que ela enrolou em uma toalha e jogou em uma fossa. Ele então retornou para a casa em que ambos moram, abriu a fossa e, utilizando um balde, fez a descoberta do feto.

Após encontrar o feto, que aparentava estar em um “perfeito estado de formação”, o jovem acionou a Polícia Civil (PC) de Goianira, que por sua vez chamou a PM e a Polícia Científica para o local.