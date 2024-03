Coreia do Norte dispara ‘míssil balístico não identificado’, segundo imprensa

A Coreia do Norte disparou nesta segunda-feira (18, noite de domingo no Brasil) um novo míssil balístico “não identificado”, informou a imprensa sul-coreana citando as forças armadas de Seul.

“A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado” no mar do Japão, relatou a agência de notícias Yonhap citando o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, sem fornecer mais detalhes sobre o lançamento.

O Japão também confirmou o lançamento, e seu serviço de guarda costeira indicou que o aparato teria caído no mar.

O lançamento ocorre após a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizarem seus exercícios militares conjuntos anuais em grande escala com o dobro de soldados do ano passado.

Pyongyang advertiu na última semana que Seul e Washington pagariam “caro” pelas manobras “Escudo da Liberdade” e depois anunciou que Kim havia visitado uma unidade de artilharia que afirmava ser capaz de atingir a capital sul-coreana.

O novo míssil norte-coreano coincide também com a visita a Seul do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, para participar da terceira Cúpula pela Democracia, uma iniciativa do presidente Joe Biden.

O teste de míssil norte-coreano é o segundo do ano, depois que o país lançou em 14 de janeiro um míssil com uma ogiva hipersônica manobrável.

