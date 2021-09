Corpo é encontrado dentro de caixa de gordura de prédio

O morador teria utilizado uma enxada para abrir a caixa, onde encontrou o corpo de um possível morador do prédio

Na noite da última segunda-feira (20), um corpo em estado de decomposição foi encontrado dentro da caixa de gordura de um prédio em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), suspeita-se que a vítima seja um jovem de 20 anos que estava desaparecido há um mês.

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar no local, a equipe policial encontrou diversas pessoas na porta do prédio, onde um dos moradores relatou o forte odor saindo do local, que estava tampada por um bloco de concreto, lacrada com cimento e ocultada com terra por cima.

O morador teria utilizado uma enxada para abrir a caixa, onde encontrou o corpo de um possível morador do prédio. Ainda de acordo com a polícia, o irmão da vítima, identificada como Júlio Maycon de Abreu da Silva, o jovem morava no local com uma mulher e que o crime poderia ter sido motivado por ciúmes do atual companheiro dela, que teria descoberto o caso.

Suspeito

A polícia chegou a iniciar a busca pelo suspeito e a mulher, porém, após alguns minutos, recebeu informação de que o irmão da vítima e outros dois homens teriam ido à casa do suspeito para matá-lo como forma de vingança.

De acordo com a denúncia, o irmão de Júlio chegou a puxar o gatilho contra o suspeito, mas a arma falho. O homem teria o utilizado o momento para esfaquear um dos comparsas do irmão. A outra vítima foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O suspeito fugiu.