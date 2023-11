Corpo de mulher é encontrado dentro de cama de cimento

Ela foi morta por ciúmes e disputa por bar, diz polícia

O corpo de Luydiane Jamelly Miranda Barreto, de 27 anos, foi descoberto em 11 de outubro, dentro de uma cama de cimento no bar onde trabalhava, em Pedras de Fogo. O delegado responsável pelas investigações, Marcos Alves, afirmou que a jovem foi vítima de feminicídio, apontando ciúmes e disputas pela administração do estabelecimento como possíveis motivações para o crime.

O desaparecimento de Luydiane ocorreu em 4 de outubro, após uma série de conflitos com o cunhado e o término do relacionamento com o namorado. Na época, as autoridades realizaram uma vistoria no bar, e durante a investigação de um dos quartos, descobriram uma cama recém-feita de cimento, destoando das demais camas de alvenaria. Ao quebrarem a estrutura, encontraram o corpo da vítima.

O delegado detalhou que Luydiane havia encerrado o relacionamento com Sérgio Francisco da Silva e se envolvido com outro homem na noite do crime, gerando ciúmes no suspeito. A família da vítima também relatou que o bar foi palco de discussões entre ela e o cunhado, identificado como Carlos Antônio da Silva.