Corpo de mãe e filho desaparecidos a um ano é encontrado em estado de decomposição

A descoberta aconteceu nesta terça-feira (17), quando a Polícia Militar foi chamada por um vizinho

Os corpos de uma mulher e de seu filho foram encontrados em avançado estado de decomposição dentro de uma residência em Praia Grande, litoral de São Paulo. A descoberta aconteceu nesta terça-feira (17), quando a Polícia Militar foi chamada por um vizinho que detectou um forte odor vindo da casa localizada na Rua Júlio Seco de Carvalho, no bairro Solemar.

A mulher, identificada como Maria Eugenia de Lourde Morgado Gonçalves, estava na cama, enquanto seu filho, Sergio Gonçalves Proença, foi encontrado no chão da cozinha.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 3º Distrito Policial da cidade, Maria Eugenia estava desaparecida há aproximadamente um ano, enquanto seu filho desapareceu cerca de seis meses atrás.

As autoridades ainda não divulgaram informações oficiais sobre as idades das vítimas e as causas das mortes, mas os vizinhos afirmam que Maria Eugenia tinha cerca de 94 anos, enquanto Sergio tinha 48.

Wilson Mariano da Silva, vizinho da família há 40 anos, relatou que os moradores da rua já suspeitavam dos desaparecimentos repentinos de Maria Eugenia e Sergio.