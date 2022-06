Corpo de jovem de 22 anos desaparecida é encontrado em cova no fundo de casa em MT

Nesta terça, 28, o corpo de uma jovem de 22 anos, que estava desaparecida há quatro dias, foi encontrado em uma cova no fundo de uma casa

Nesta terça-feira, 28, o corpo de uma jovem de 22 anos, que estava desaparecida há quatro dias, foi encontrado em uma cova no fundo de uma casa no Bairro São Miguel, em Campo Verde, a 139 km de Cuiabá.

A Delegacia Campo Verde recebeu na segunda-feira, 27, o registro de desaparecimento da vítima, Christiane Ferreira Senger.

O corpo foi encontrado enterrado a 1,5 metro de profundidade, em um buraco cavado no fundo da residência do suspeito.

Segundo as informações coletadas, a vítima saiu de sua residência na noite de sexta-feira, 24, e não levou documentos e nem a motocicleta.

A equipe de investigação iniciou a apuração e chegou à última pessoa a manter contato com a vítima. O suspeito confessou o crime, foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e informou onde estaria enterrado o corpo de Christiane, após autorizar a entrada da equipe policial na residência.

Com auxílio de maquinário foi feita a escavação no local e retirado o corpo do buraco, a um metro e meio de profundidade. A Perícia Técnica Oficial foi acionada para os trabalho no local e remoção do corpo.

A Polícia Civil apurou que o suspeito trocou mensagens com Christiane, onde ambos combinaram de se encontrar e, anterior ao crime, os dois tiveram uma discussão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O delegado Philipe Pinho coordena a investigação e vai ouvir em depoimento o suspeito do crime para esclarecer outras informações que possam levar à motivação e a dinâmica do feminicídio.