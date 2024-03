Corpo de italiana é encontrado no quintal de casa em SC

A mulher foi morta após ser agredida pelo marido

No norte de Santa Catarina, em Araquari, o corpo de uma mulher italiana de 43 anos foi descoberto enterrado no quintal de sua própria casa na última quinta-feira (7).

A vítima foi identificada como Antonella de Rosa, que foi morta pelo marido com golpes de marreta. O homem, cujo nome não foi divulgado, admitiu o crime e foi detido.

Em seu depoimento às autoridades, ele afirmou que cometeu o homicídio em legítima defesa, alegando que sua esposa o atacou com uma barra de ferro. Para se defender, ele a golpeou com a marreta.

O criminoso afirmou que o incidente aconteceu em 26 de fevereiro e que só decidiu enterrar o corpo no quintal no dia seguinte.

No entanto, alguns dias depois, ele se entregou à polícia e foi preso em flagrante. Ele está sendo acusado de ocultação de cadáver e foi indiciado por homicídio qualificado.

A investigação está sob responsabilidade da Polícia de Araquari, que contou com o auxílio de técnicos da Polícia Científica e dos bombeiros da Polícia Militar da cidade para a remoção do corpo do local.