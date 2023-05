Corpo de idoso morto há seis anos é encontrado em casa na Inglaterra

A polícia concluiu que a morte não era suspeita e que Alton morreu em maio de 2017

O corpo de um homem foi encontrado seis anos após sua morte na casa onde era inquilino, em Bolton, no noroeste da Inglaterra. Robert Alton, de 70 anos, foi encontrado em março por um funcionário do Bolton at Home, grupo proprietário da residência e de outras 18 mil na região.

O corpo estava acompanhado de uma pilha de correspondências fechadas, alimentos com data de validade de 2017 e um par de óculos de leitura em um guia de TV do mesmo ano.

O idoso continuou a receber o aluguel automaticamente por meio de benefícios habitacionais, enquanto as autoridades locais aparentemente não agiram em relação aos impostos atrasados.

O grupo Bolton at Home afirmou que realizou diversas tentativas de contato com Alton para organizar verificações de segurança de gás, mas sem sucesso.