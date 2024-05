Corpo de idoso é encontrado em veículo no centro de Maceió

No centro de Maceió nesta quinta-feira (2), um idoso de 61 anos foi descoberto sem vida dentro de um veículo estacionado na rua do Comércio. Agentes da Ronda do Bairro foram acionados para atender a ocorrência e se depararam com a cena, encontrando também uma quantia considerável de R$ 5.279 mil em espécie dentro do automóvel.

A Polícia Científica foi acionada para investigar o ocorrido, e após análise, não foram encontradas evidências de violência na cena do óbito. Os agentes foram alertados por pessoas que tomaram conhecimento do acontecimento.

Familiares do idoso foram informados da triste notícia e se dirigiram ao local. O montante em dinheiro encontrado foi entregue a dois sobrinhos da vítima, enquanto as autoridades continuam a investigar as circunstâncias que levaram à morte do idoso.