Corpo de homem é encontrado decapitado no quintal da própria casa

O corpo de um homem foi encontrado com a cabeça decepada no quintal da própria casa, nesta quinta-feira (29). A vítima foi identificada como Cipriano Castro da Silva, de 55 anos. A polícia procura por um casal suspeito do crime.

O caso ocorreu no município de Pacaraima, ao Norte de Roraima. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima apresentava várias perfurações nas costas e com a cabeça e o braço direito decepados.

Uma testemunha contou, em depoimento à polícia, que a vítima ingeria bebida alcoólica com um casal, por volta das 14h. Na sequência, o casal deixou o local do crime de mãos dadas. O homem estaria com uma mochila nas costas, que pertencia à vítima.

Imagens da câmera de um estabelecimento confirmaram a versão da testemunha.

A testemunha ainda esperou 20 minutos para entrar no local do crime, o quintal da casa da vítima. Foi então que o corpo de Cipriano foi encontrado. A polícia foi acionada e o corpo foi encaminhado até Boa Vista pelo Instituto Médico Legal (IML).