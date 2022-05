Corpo de homem é achado pegando fogo em área de mata em Rio Branco

Na manhã deste domingo, 14, o corpo de um homem foi achado pegando fogo em uma área de mata no Ramal do Açude, em Rio Branco

Na manhã deste domingo, 14, o corpo de um homem foi achado pegando fogo em uma área de mata no Ramal do Açude, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), populares encontraram o corpo em chamas e acionaram a polícia. O Corpo de Bombeiros também foi ao local para atender a ocorrência.

A polícia não soube informar se a vítima foi morta a tiros ou facadas antes de ter o corpo queimado. Mas, pelo observado no local, o homem pode ter sido enforcado.

O local foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho da perícia técnica e o corpo da vítima levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos de identificação e exame cadavérico.

A Polícia Civil informou que o delegado Marcos Cabral, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), deve falar sobre caso nesta segunda-feira, 16.