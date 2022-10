Corpo de homem com mãos amarradas é encontrado sob os trilhos de ferrovia

O corpo tinha uma marca de disparo de arma de fogo na cabeça e vários sinais de espancamento

Na tarde dessa segunda (3), o corpo de um homem foi encontrado sob os trilhos da ferrovia que passa pelo povoado Trecho Seco, no município de Açailândia, a 562 km de São Luís.

A vítima, que ainda não foi identificada, estava com as mãos amarradas para trás com uma corda. O corpo tinha uma marca de disparo de arma de fogo na cabeça e vários sinais de espancamento.

De acordo com a Polícia Civil de Açailândia, todos os indícios apontam que o homem foi executado em outro local e, posteriormente, jogado na ferrovia. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal de Imperatriz e a polícia segue investigando o caso.