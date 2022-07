Corpo de criança é em máquina de lavar da família

A polícia investiga se a criança entrou na máquina de lavar sozinha ou se alguém tentou ocultar um crime

O corpo do menino Troy Khoeler, de 7 anos, foi encontrado em uma máquina de lavar na casa da família dele, no Texas (EUA), nessa quinta-feira (28). Segundo a polícia local, os pais adotivos da criança haviam entrado em contato duas horas antes para denunciar o desaparecimento do menino.

De acordo com o tenente Robert Minchew, do condado de Harris, o corpo da vítima irá passar por perícia para determinar a causa da morte. Os agentes não informaram se havia água na máquinaou se a tampa estava fechada no momento em que a criança foi encontrada.

Troy morava na casa com os pais, que o adotaram em 2019. O caso segue em investigação.