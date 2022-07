Corpo de bebê é encontrado dentro de balde em João Pessoa

O Instituto de Polícia Científica está investigando se o corpo encontrado se trata de um bebê que morreu após o nascimento ou um feto

No início da tarde desta quarta-feira (27), um agente de limpeza encontrou um corpo de bebê do sexo masculino às margens da Via Litorânea, em João Pessoa, Paraíba. Ainda não foi possível confirmar se o corpo se trata de um bebê que morreu após o nascimento ou de um feto, resultado de um aborto.

O agente de limpeza já havia passado pelo local pela manhã e visto um balde, mas só foi mexer no objeto e encontrar o corpo, que estava envolvido por toalhas, mais tarde. Quando ia ligar para a polícia, avistou uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local e a chamou.

A PM chamou a equipe do Instituto de Polícia Científica e, segundo a investigação da perícia, o corpo estava em estado de decomposição e aparentava ter sido abandonado há pelo menos 48 horas. A Polícia Civil aguarda os laudos médicos para seguir com as investigações.