Corpo de bebê recém-nascido é encontrado dentro de sacola plástica em Campina Grande

Na noite dessa quarta-feira, 13, o corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola de plástico em Campina Grande. Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança é uma adolescente de 13 anos.

A polícia chegou até o bebê após receber denúncias de pessoas que moram na rua onde a criança foi abandonada, no bairro do Glória, que disseram ter visto a sacola no local desde o período da tarde.

A mãe do bebê foi identificada após dar ser atendida no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida. Na unidade de saúde, ela chegou com a reclamação de um sangramento. Porém, durante o atendimento médico, os profissionais de saúde da maternidade, perceberam a presença de placenta. Por isso, também acionaram a polícia.

A mãe do bebê ainda não foi ouvida e, por causa disso, não é possível apontar o que teria provocado o abandono. A Polícia Civil investiga a possibilidade de um ato infracional semelhante ao de infanticídio.

O corpo do bebê foi levado para o Instituto de Polícia Científica de Campina Grande, onde deve passar por exames que constatem a causa da morte dele.

A adolescente segue internada no ISEA e o estado de saúde dela é estável.