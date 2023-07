Corpo de alpinista alemão é encontrado na geleira Theodul, nos Alpes suíços

O corpo foi encontrado graças ao derretimento gradual da geleira, o que permitiu que transeuntes avistassem a bota do alpinista falecido

As montanhas alpinas sempre guardam segredos e histórias, e, após quase quatro décadas de incerteza, um enigma finalmente encontrou seu desfecho. A polícia suíça revelou na quinta-feira que os restos mortais de um alpinista alemão desaparecido em 1986 foram descobertos por outros montanhistas na geleira Theodul, localizada no sul dos Alpes, em Zermatt, Valais, perto de Matterhorn.

O corpo foi encontrado graças ao derretimento gradual da geleira, o que permitiu que transeuntes avistassem a bota do alpinista falecido e um crampon – dispositivo utilizado para maior mobilidade na neve e no gelo.

Até o momento, a identidade do alpinista não foi revelada publicamente pelas autoridades, mas, graças à análise forense e exames de DNA, os cientistas conseguiram fazer a conexão com um alpinista desaparecido em 1986, à época com 38 anos, após não retornar de uma caminhada.

As montanhas suíças são conhecidas por sua beleza impressionante, mas também pelas armadilhas traiçoeiras que escondem. Segundo relatos, quase 300 pessoas perderam suas vidas ou desapareceram enquanto exploravam essas regiões.

Com a mudança climática global em curso, espera-se que mais corpos sejam expostos conforme geleiras continuam a derreter. Especialistas alertam para os perigos que os montanhistas enfrentam em decorrência dessas alterações nas condições naturais.

Não é a primeira vez que tragédias atingem alpinistas nos Alpes suíços. Em março, uma avalanche de 2.500 pés de largura atingiu um grupo de estudantes de um exclusivo internato suíço durante uma viagem de esqui. Uma adolescente americana e sua amiga foram consideradas mortas após serem soterradas pela neve.

Apesar do avanço tecnológico e dos esforços das equipes de busca e resgate, nem sempre é possível encontrar as vítimas em meio às condições extremas das montanhas. No caso da estudante americana, a busca foi interrompida sem êxito, trazendo tristeza e consternação aos seus familiares.