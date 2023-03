Contratar uma assessoria de Marketing é a opção certa para o seu negócio?

Preparado para fazer sua empresa bombar? Então veja só porque vale a pena contratar uma assessoria de Marketing para o seu negócio.

Muitos empresários estão receosos quando o assunto é contratar uma assessoria de Marketing. Afinal, terceirizar um departamento tão crucial pode dar aquele medinho básico.

Mas, calma lá! Quando você está empreendendo é comum não estar a par de todas as estratégias de Marketing Digital que podem propiciar o crescimento do seu empreendimento.

Por isso, se você está na dúvida se deve ou não contratar uma assessoria de Marketing para te ajudar, fica aqui, pois vamos te contar como isso funciona e se realmente é a opção ideal para o seu negócio.

E o melhor: sem linguagem rebuscada ou termos técnicos que só os entendidos entendem.

Se você ficou curioso e quer saber mais sobre como uma consultoria de Marketing pode ajudar na retenção de clientes e sucesso do seu negócio, confira o artigo completo que preparamos para você!

A importância da assessoria de Marketing

Vamos supor que você é um Chef de cozinha e tem um restaurante bem requisitado. Seu talento na cozinha é indiscutível e as pessoas adoram seus pratos.

Porém, você não sabe muito bem como se destacar na Internet e atrair mais clientes para o seu negócio. É aí que entra a assessoria de Marketing.

Eles vão te ajudar a criar uma estratégia para aumentar a sua presença digital, te mostrando quais redes sociais usar, como otimizar seu Site e como criar campanhas que atraiam a atenção do seu público-alvo.

Isso tudo para que você possa fidelizar seus clientes e fazer com que eles voltem sempre ao seu restaurante.

Essa ajuda profissional visa guiar estrategicamente a escolha de caminhos para promover produtos e serviços, especialmente quando a empresa não dispõe de uma área dedicada ao assunto.

Geralmente, o serviço é requisitado por empresas que estão iniciando suas atividades e possuem recursos mais limitados.

Ou ainda, por empresários que preferem contratar uma empresa especializada, ao invés de formar sua própria equipe de profissionais em Marketing.

É importante frisar que a consultoria não é responsável pela execução das ações de Marketing, mas sim por orientar a empresa no que deve ser feito para garantir que suas estratégias sejam eficazes, a fim de aumentar a retenção de clientes e o tráfego em suas plataformas.

Independentemente da escolha, contar com a expertise de um especialista em Marketing é um passo importante para o sucesso do negócio e a conquista de resultados expressivos.

O papel da assessoria de Marketing

Contratar uma assessoria de Marketing pode ser a chave para aumentar a retenção de clientes e impulsionar o tráfego do seu negócio.

Mas antes de começar a colocar a mão na massa, a empresa contratada precisa se reunir com todos os colaboradores para entender o que já foi feito, o que precisa ser melhorado e quais estratégias ainda não foram exploradas.

Essa etapa é fundamental para que os especialistas possam diagnosticar os motivos que levaram à contratação da assessoria e, assim, sugerir ações que possam ser executadas pela equipe interna.

Afinal, é importante lembrar que a assessoria de Marketing não é a mesma coisa que coaching.

Depois de conhecer o negócio e entender o nicho de mercado em que a empresa atua, os consultores vão sugerir ações para divulgar a marca para mais pessoas.

É claro que a eficácia dessas ações deve ser avaliada pela empresa contratante, que fará melhorias sempre que necessário. Mas é você e sua equipe que vão colocar essas estratégias em prática.

Investir em uma assessoria de Marketing, então, pode ser a chave para conquistar novos clientes e fidelizar os antigos, além de aumentar o tráfego do seu Site. Então, que tal considerar essa opção para alavancar o seu negócio?

Assessoria de Marketing ou agência de Marketing Digital: qual escolher para o seu negócio?

Já pensou em contratar uma agência de Marketing ou uma assessoria de Marketing Digital para melhorar a retenção de clientes e impulsionar o tráfego da sua empresa?

Pois saiba que eles não são a mesma coisa, viu? A diferença é que uma Assessoria de Marketing vai te aconselhar, fazer uma análise de mercado, planejamento, gestão e monitoramento das ações.

Mas não é responsabilidade deles implementar as estratégias digitais. Já a agência de Marketing Digital é especializada em desenvolver e executar ações de Marketing, então sua assessoria não é imparcial.

Se a empresa é especializada em desenvolver sites em WordPress e é especialista em SEO, por exemplo, é bem provável que sua recomendação seja focada nessas áreas.

Para entender melhor, faça um teste: liste suas necessidades de Marketing e solicite um orçamento de várias agências. Cada uma vai te oferecer uma abordagem diferente e alinhada com a especialidade do seu negócio.

Ah, e vale lembrar que muitas agências oferecem serviços de consultoria digital também, mas não é um serviço imparcial, tá?

Eles vão recomendar ações que eles mesmos vão implementar.

Em poucas palavras, uma agência não tem a mesma função de uma assessoria. Fica a dica!

Como uma assessoria de Marketing pode impulsionar o crescimento da sua empresa

Na dúvida se vale a pena investir em uma assessoria de Marketing? Pois bem, a resposta é sim!

Contratar uma assessoria pode trazer diversos benefícios para o seu negócio:

Foco no que realmente importa

O primeiro benefício é a redução da sobrecarga de trabalho.

Imagine você, empresário, já tendo que cuidar de tantos aspectos do seu negócio, desde o financeiro até o operacional.

Com uma assessoria de Marketing, você não precisa se preocupar em criar estratégias, produzir conteúdo, gerenciar redes sociais, entre outros.

Isso é tarefa dos profissionais que vão aliviar a sua carga de trabalho e ainda garantir que a sua marca esteja sempre em destaque.

Pode ajudar no desenvolvimento da sua equipe interna

Outro benefício é o treinamento da equipe interna.

Com a assessoria de Marketing, sua equipe vai ter a chance de aprender com profissionais experientes e capacitados.

Eles vão receber treinamento em Marketing Digital, técnicas de SEO, produção de conteúdo, entre outras habilidades importantes para o crescimento do seu negócio.

Além disso, a equipe vai poder trabalhar em conjunto com a assessoria, o que pode gerar resultados ainda mais satisfatórios.

Uma nova perspectiva para o crescimento da sua empresa

Um outro benefício é a nova visão que a assessoria de Marketing pode trazer.

Muitas vezes, por estar tão envolvido no dia a dia do negócio, o empresário acaba ficando com uma visão limitada das possibilidades de crescimento da empresa.

Com a assessoria, novas perspectivas podem ser apresentadas, novas estratégias podem ser criadas, o que pode resultar em um crescimento ainda maior.

Opção paliativa

Por fim, um benefício importante é que a assessoria de Marketing pode ser uma opção paliativa para empresas com pouco capital.

Contratar uma equipe interna de Marketing pode ser muito caro, mas ter uma assessoria pode ser uma opção mais acessível.

Você não precisa dispensar tanto dinheiro e ainda terá profissionais altamente capacitados trabalhando para o seu negócio.

Para exemplificar, vamos imaginar uma empresa de produtos naturais que está buscando expandir seu negócio.

Com uma assessoria, eles podem criar campanhas nas redes sociais para atrair novos clientes e produzir conteúdo para um blog, mostrando a qualidade e benefícios de seus produtos.

A equipe interna da empresa pode aprender com a assessoria como criar campanhas eficientes e produzir conteúdo de qualidade.

Além disso, a assessoria também pode trazer novas ideias, como a produção de vídeos para o canal do YouTube da empresa, trazendo ainda mais visibilidade para a marca.

E tudo isso pode ser feito sem sobrecarregar a equipe interna e com um investimento acessível para a empresa.

Quer crescer no mercado? Conheça a V4 Company

Imagem: reprodução

Toda empresa que queira alçar voos e se destacar no mercado necessita contar com os serviços de uma assessoria de Marketing.

É ela que vai definir a melhor estratégia para aumentar a retenção de clientes e gerar tráfego para o negócio. E quando se trata de Marketing Digital, a coisa fica ainda mais séria.

É aí que entra a V4 Company, especialista na análise, definição e execução de estratégias de Marketing Digital para diferentes setores.

O segredo da V4 Company é a sua filosofia, que assenta na escuta ativa e no estabelecimento de relações de confiança com seus clientes.

É essa relação de proximidade que permite que a V4 acompanhe os clientes em cada uma das fases de implementação do seu plano de Marketing Digital, garantindo que tudo saia como planejado e que os resultados sejam alcançados.

Se você quer conhecer mais sobre a V4 Company e como ela pode ajudar sua empresa a crescer, acesse já o site V4 company, lá você vai encontrar todas as informações necessárias para entender como a V4 pode ajudar sua empresa a aumentar a retenção de clientes e trazer mais gente para o seu negócio.