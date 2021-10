Conheça 5 Sites Confiáveis para Comprar Seguidores no Instagram em 2021

Hoje uma das ferramentas mais importantes para impulsionar algum tipo de negócio é o Instagram. Por isso, cada vez mais pessoas buscam estratégias para aumentar o número de seguidores, curtidas e comentários de forma rápida e segura:

Pensando nisso, conheça 5 sites confiáveis para comprar seguidores brasileiros que vão ajudar no seu ranking engajamento:

1. Comprar Seguidores Premium

O site oferece apenas o serviço de seguidores, por isso são entendedores quando o assunto é comprar seguidores no Instagram. Você tem opções de pacotes para comprar seguidores reais e brasileiros e o serviço é entregue na hora. Testamos e percebemos que os seguidores são “premium” e de alta qualidade. Além disso, o site oferece 3 formas de pagamento: Paypal, Pagseguro e MercadoPago, o que dá mais tranquilidade e segurança na hora de comprar.

2. Go Followers

Um dos sites mais antigos do mercado que merece nossa atenção. Foi o primeiro a oferecer o serviço para comprar seguidores brasileiros. Você também pode comprar curtidas, comprar comentários e comprar visualizações no Instagram que todos os serviços tem entrega instântanea. Ideal pra você que é um influenciador digital e busca resultados rápido.

3. GramLikes

Esse já é famoso, o site conta com uma plataforma para ganhar seguidores, ganhar curtidas e ganhar comentários grátis no Instagram desde 2016. Nele você também poderá comprar seguidores reais e brasileiros com planos a partir de R$5,90. Se você está iniciando um negócio no Instagram vale a pena começar com ele.

4. GramPro

É o site mais acessível do mercado, se você quer comprar seguidores barato vai encontrar pacote que parte de 50 seguidores por R$3,90. Você começa gastando muito pouco e os resultados são instantâneos. Demorou apenas 10 minutos desde o pagamento até os seguidores chegarem em nosso perfil. É muito rápido barato!

5. Teste Seguidores

Esse site é pra você que busca comprar seguidores teste grátis. Durante algumas horas o site libera para você fazer um teste e solicitar 25 seguidores. Bom, achamos isso desgastante e perde muito tempo. Por isso resolvemos comprar seguidores e vimos que os resultados são super rápido.

Bom, agora você já sabe escolher os sites mais confiáveis para comprar seguidores no instagram, precisa prestar atenção em algumas dicas que consideramos importante para aumentar seus seguidores e fazer uma compra segura:

Use os stories como uma ferramenta de uso importante para divulgar seus conteúdo.

Utilize a caixa de perguntas para conhecer seu público.

Quanto mais hashtags utilizar, mais seu post terá visualizações.

Seu feed precisa ser harmônico e organizado.

Seja interativo com outros perfis.

Parcerias sempre é uma boa opção.

As fotos precisam ser de ótima qualidade e com legendas que despertem a curiosidade.

A verdade é que para obter êxito na rede social é indispensável muito foco e seguir uma série de caminhos estratégicos que envolvam marketing digital.

No entanto, é certo que aprimorar o engajamento do Instagram não é um trabalho tão simples quanto parece, devido a grande quantidade de perfis que são criados todos os dias no Instagram.

Um exemplo é se você já possui uma conta ou está com a ideia de impulsionar algum negócio digital, é certo que irá encontrar diversos modelos parecidos com o seu, essa condição acaba afetando a visão de seu negócio.

Por esse motivo, sobra argumentos para utilizar esses sites que listamos a ajudar impulsionar a sua rede social de maneira confiável e barata.

De fato há um melhor site para comprar seguidores?

A resposta é simples e direta. Sim, existe! E posso te provar. Após pesquisas, resolvemos passar por um período de testes e escolhemos 3 sites com resultados fantásticos.

É capaz de conseguir seguidores através de sites como: Comprar Seguidores Premium, Go Followers e GramLikes.

Além do tempo que estão no mercado operam dentro desse segmento de forma extremamente segura.

Implementamos no período de 3 meses, utilizando seus serviços como testes dessas três empresas, em 3 contas do instagram e para nossa admiração, alcançamos resultados positivos.

A primeira vantagem que conseguimos reconhecer, foi na rapidez da entrega dos seguidores.

Ganhamos os primeiros seguidores em 20minutos após a compra, foi só o tempo de aprovar o pagamento e processar o pedido.

Outro ponto relevante, é que é capaz de comprar seguidores Brasileiros, comprar seguidores Reais e comprar seguidores segmentados.

Colaborando assim, para o bom engajamento da página.

Vantagens para quem investe no melhor Site para Comprar Seguidores:

Seguidores Brasileiros e reais.

Seguidores segmentados por gênero.

87% mais engajamento.

Visibilidade para quem tem perfis de negócios, impulsionando mais vendas.

Custo benefício atraente.

Visto que já mencionamos em nosso artigo, experimentamos a compra de seguidores em alguns perfis do instagram e para nossa admiração, recebemos seguidores brasileiros, reais e segmentados.

Além do mais, podemos conseguir uma super interação no nosso perfil, sendo assim os seguidores curtiram mais nossas postagens, trazendo muito mais comentários nas nossas publicações.

Você já deve saber que quanto maior seu ranking engajamento no Instagram, mais você aparece em primeiro e mais chances se tem de gerar vendas, seja de produtos ou serviços.

Algo muito relevante também, é em relação ao custo benefício financeiro de se comprar seguidores, você pode comprar por apenas R$3,90.

Quanto você precisa investir ao contratar o melhor site para Comprar Seguidores?

Caso você esteja iniciando algum negócio no instagram, é possível comprar seguidores sem a necessidade de fazer grandes investimentos.

Por meio do site Comprar Seguidores Premium por exemplo, é posssível comprar seguidores de 10 em 10mil sem gastar muito por isso.

Ao entrar no site, você irá encontrar plano de R$25,90 até R$1.599,00

O Go Followers e o Grampro funcionam da mesma forma, ou seja, você pode empreender em plataformas digitais sendo iniciante e ganhando espaço ao contratar os serviços dessas empresas.

No Gramlikes você ainda consegue solicitar através do login da sua conta no site, alguns serviços de seguidores e curtidas gratuitas, como teste, em alguns momentos do dia, o site libera essa função.

É isso mesmo, esse recurso oferecido do site, ajuda a impulsionar o seu perfl em mais de 87%, sendo uma forma de bônus.

Tem alguns casos em que os sites autorizam a comprar seguidores teste grátis, uma forma de experienciar o serviço, mesmo antes de efetuar a compra.

Tem como identificar se o site para Comprar Seguidores é golpe?

Na atualidade com a facilidade que temos em criar negócios digitais, o que mais você irá se deparar são com sites fakes que tentar enganar o consumidor e você precisa tomar muito cuidado para não cair em golpes.

Pensando nessa possibilidade, separamos alguns critérios para você analisar antes de efetuar a compra. Caso você escolha utilizar a estratégia de comprar seguidores no instagram, essas dicas te ajudarão.

4 Dicas de como empresas fakes atuam para enganar consumidores:

*Observe qual é o canal de comunicação e se está ativo.

*Leia os comentários sobre a empresa.

* Verifique quais são os meios de pagamentos, opte sempre por pag seguro, mercado pago ou pay pal.

*Compare valores.

Conclusão:

É muito difícil crescer hoje no Instagram de forma orgânica.

Em 2021, a quantidade de contas no Instagram ultrapasou 98 milhões de Brasileiros.

O Brasil é o terceiro país do mundo com mais usuários no Instagram, atrás dos Estados Unidos e Índia. Devido a grande quantidade de usuários na rede social, acaba ampliando o número de concorrentes para todos que utilizam as redes sociais como ferramenta de negócio. Mas devemos destacar que isso não anula a validade da prática, pois é possível conquistar seguidores orgânicos.

Porém, não a mesma quantidade que você adquire ao comprar seguidores no instagram.

Agora com essas dicas você conseguirá transformar seu perfil em uma grande ferramenta de trabalho.