Confira as fotos do suposto ritual em assassinato na Samambaia (DF)

Em Samambaia (DF), um assassinato macabro chamou a atenção dos investigadores da Polícia Civil. Antônio Carlos Pires de Lima foi mutilado e carbonizado durante um suposto ritual, de acordo com a Polícia.

A forma com que a vítima morreu já assusta. O mais intrigante é a cena do crime, composta por imagens de demônios, cartazes de filme de terror e siglas que a polícia ainda busca um significado. Confira as fotos.

Foto: divulgação/PCDF

Além de matar a vítima, carbonizar e mutilar o corpo, o suspeito ainda teria bebido o sangue de Antônio, conforme os investigadores.

Na cena do crime, os policiais encontraram alguns restos mortais da vítima: um fragmento da coluna vertebral e um fêmur.

O autor do crime foi preso na sexta-feira (08/10). A prisão do homem é resultado da Operação Macabro, coordenada pelo delegado Rodrigo Carbone, da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia). A ação conseguiu identificar o acusado por meio de imagens de câmeras de segurança.

Com as imagens os policiais descobriram que o homem teria usado uma capa preta e vermelha, além de uma cartola durante o assassinato.

O homem será apresentado à audiência de custódia