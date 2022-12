Condenado a 72 anos de prisão por estupro, foragido da Justiça é preso em hospital

O mandado de prisão foi cumprido em hospital, onde o autor do crime está internado por conta de um AVC

A Polícia Civil de Alagoas prendeu nesta quarta-feira (14) um homem condenado a 72 anos de prisão por estupro de vulnerável cometido na cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso. O mandado de prisão foi cumprido no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, onde o autor do crime está internado por conta de um AVC.

“O acusado responde por crime estupro de vulnerável e a sentença condenatória é de 72 anos”, disse o chefe de operações da Delegacia de Igaci, Sebastião Pereira.

Após investigação, os policiais de Alagoas chegaram à residência do autor, na cidade de Cacimbinhas, mas a esposa informou que ele estava internado em Arapiraca desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral.

Segundo a polícia, assim que receber alta médica, o homem vai ser encaminhado ao presídio.