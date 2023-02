Com fantasia de Homem-Aranha, ambulante que vai ser pai vende balas no semáforo

Segundo Tiago, a brincadeira tem chamado a atenção das pessoas, que costumam ajudá-lo

Todos os dias, o Homem-Aranha aparece para vender doces e balas para os motoristas e chama a atenção de quem passa pelo local.

Porém, em vez de Peter Parker, o homem por trás da fantasia é Tiago Vicente. Com uma placa em que diz que “Mary Jane (nome da namorada do herói nos quadrinhos) está grávida”, o ambulante pede ajuda para conseguir manter a família.

“Faz muitos anos que eu trabalho assim, de Homem-Aranha. Eu vendia brinquedos na rua, tipo aqueles de fazer bolinha de sabão. Agora estou sem brinquedo, então tô vendendo balinha no sinal”, contou Tiago, em reportagem ao g1.

Segundo Tiago, a brincadeira tem chamado a atenção das pessoas, que costumam ajudá-lo.

“O pessoal tira foto, e acaba que compra alguma coisa”, afirmou.

História de Tiago é de luta



Assim como a história do super-herói representado pela fantasia, a trajetória de Tiago é de muita luta. Natural de Parnamirim (RN), ele se mudou ainda jovem para Brasília (DF) para tentar a vida como apanhador de café.

Sem conseguir o sucesso que buscava na capital federal, ele se mudou para Uberaba, onde a mãe dele já morava. Porém, em 2021, Dona Maria faleceu em decorrência da Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Choro todo dia pela minha mãe, às vezes eu fico dentro daquela máscara lá, começo a chorar pensando nela”, lamentou o potiguar, que se mudou para Uberlândia após a perda da mãe.

O “Homem-Aranha” contou ainda que a ‘Mary Jane” dele – a esposa, Luana – de fato, está grávida do primeiro filho do casal. Segundo ele, a companheira voltou para o Nordeste para ficar com a família dela.

“[O bebê] vai nascer em junho, então ela voltou porque para nós aqui estava muito difícil”, completou Tiago.

Como ajudar



Tiago Vicente recebe doações pela chave PIX: (34) 99105-1842.