Com destino à Fortaleza, cadela é esquecida em avião e vai parar no Rio de Janeiro

Segundo a companhia área, Zoe está no Aeroporto do Rio de Janeiro (Galeão), onde já recebeu atendimento veterinário preventivo

Esquecida no avião, uma cadela foi parar no Rio de Janeiro após embarque, nesta quarta-feira, 2, no Aeroporto de Congonhas. A tutora de Zoe esperava o animal no Aeroporto de Fortaleza, real destino da cadela, mas não a recebeu.

De acordo com Priscila Carneiro, tutora de Zoe, o avião que transportava o animal de estimação estava previsto para chegar em Fortaleza por das 10h, no entanto, por “uma falha da Latam”, empresa da aeronave que Zoe embarcou, a cadela não foi entregue à dona.

“A minha cadela veio do aeroporto de Congonhas e veio com destino para cá, Fortaleza. Era para ter chegado 10h da manhã de hoje e aí, por uma falha da Latam, ela não chegou. A cadela foi no avião para o Rio de Janeiro. Eu entrei em pânico, né, na Latam. Comecei a chorar, me deu logo uma coisa ruim porque, até então, ninguém sabia onde é que estava a cadela. Até que foi descoberto que ela não havia sido desembarcada e ela acabou indo para o Galeão”, relatou Priscila em entrevista ao g1.

A Latam informou que “por questões operacionais, a cachorra Zoe não desembarcou em Fortaleza nesta quarta, conforme previsto”. A empresa afirma, ainda, que está em contato direto com a tutora, “que já foi informada de todos os procedimentos adotados e está ciente de que a Zoe está bem cuidada e em segurança.”

Segundo a companhia área, Zoe está no Aeroporto do Rio de Janeiro (Galeão), onde já recebeu atendimento veterinário preventivo. “Ela será entregue à sua tutora após ser transportada no voo LA3129 (Rio de Janeiro/Galeão – Fortaleza), com previsão de decolagem às 14h50 e pouso às 18h desta quinta-feira (03/2)”, finaliza a empresa.