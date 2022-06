Colisão seguida de capotamento interdita faixa na L4 Sul

Nesta segunda-feira (06), por volta das 14h dois carros colidiram e um deles acabou capotando. Entre as vítimas estava um bebê de 2 meses

Camila Saldanha

Brasília, DF

Nesta segunda-feira (06), por volta das 14h dois carros colidiram e um deles acabou capotando, no final da Avenida das Nações, na L4 Sul, próximo da UNIEURO. Entre as vítimas estava um bebê de 2 meses.

Ao chegarem no local, os bombeiros fizeram os primeiros atendimentos médicos às vítimas. Incluindo uma jovem de 21 anos, condutora do veículo que havia capotado.

A vítima sofreu ferimentos leves no braço e apresentava confusão mental. Por isso, foi encaminhada ao Hospital de Base.

Entre as outras quatro vítimas do outro veículo envolvido na colisão, uma senhora de 38 anos também recebeu atendimento médico e com suspeita de lesão na coluna, também foi encaminhada ao hospital.

Já o condutor e as outras duas passageiras, incluindo mãe e filha (bebê de 2 meses), foram atendidos no local, mas não apresentavam queixas ou lesões aparentes e se negaram a serem transportados até o hospital.

A faixa esquerda da via foi interditada, causando impacto no trânsito próximo ao local.