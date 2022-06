Colisão frontal mata passageiro em rodovia do Distrito Federal

Na manhã desta terça-feira, 21, a colisão frontal entre um Gol e um C3 resultou na morte de um dos passageiros, na DF-128, sentido Planaltina

Na manhã desta terça-feira, 21, a colisão frontal entre um Gol e um C3 resultou na morte de um dos passageiros, na DF-128, sentido Planaltina (GO). Um dos veículos, o Gol, é um carro oficial da Secretaria de Saúde de Goiás.

A vítima, que não teve identidade revelada, era passageira do Gol de cor branca.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) estão no local, onde atendem outras três pessoas envolvidas no acidente.

No local está a PMDF, aguardando a perícia da PCDF.