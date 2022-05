Colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta deixa um óbito na DF 001

O CBMDF atendeu a uma ocorrência na DF 001, na altura do balão de acesso à Ponte JK, envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta

Na noite de quinta-feira, 05, o Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a uma ocorrência na DF 001, na altura do Condomínio Solar de Brasília e do balão de acesso à Ponte JK, envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta.

O carro de passeio era um Fiat 500 Cult de cor vermelha, conduzido pela senhora B.P.M.C de 35 anos, ela não se feriu, porém, ficou bastante transtornada com a situação. O outro veículo envolvido era uma motocicleta Honda CG 160 FAN de cor azul, conduzida pelo senhor M.F.P de 19 anos.

O condutor da motocicleta foi encontrado pelos bombeiros, deitado ao solo já em parada cardiorrespiratória. Os militares chefiados pelo médico do CBMDF, realizaram as manobras de reanimação durante cerca de 50 minutos, porém, mesmo com todos os esforços para se reverter o quadro da parada, a vítima não resistiu e teve seu óbito constatado no local.

Segundo relatos da condutora do carro, o motociclista teria caído da moto, antes mesmo dos veículos se chocarem frontalmente.