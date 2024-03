Colisão entre ônibus e carreta deixa sete feridos na BR-364 em MT

Entre os feridos, três passageiros apresentavam ferimentos moderados, enquanto os outros quatro tinham ferimentos leves

Sete pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (4), envolvendo um ônibus e uma carreta no km 347 da BR-364, em Santo Antônio de Leverger, na região da Serra de São Vicente, a cerca de 35 km de Cuiabá.

Segundo informações da concessionária responsável pela administração da rodovia, equipes de resgate prestaram atendimento aos feridos, os quais foram levados ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Entre os feridos, três passageiros apresentavam ferimentos moderados, enquanto os outros quatro tinham ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu quando o motorista da carreta colidiu na traseira do ônibus, ocasionando a perda de controle do veículo, que acabou chocando-se contra o paredão da rodovia.

Informações da concessionária indicam que o motorista da carreta saiu ileso do acidente e recusou atendimento médico, assinando o termo de recusa.

Como resultado do acidente, a rodovia precisou ser bloqueada no sentido norte da serra para realização dos atendimentos e remoção dos veículos envolvidos. Contudo, a via já foi liberada para o tráfego.