Colisão entre dois carros deixa três mortos e seis feridos

PUBLICIDADE

Uma colisão entre um VW Gol e um Fiat Doblô que viajavam em sentidos opostos deixou três mortos e seis feridos, na tarde desse domingo (13). Todas as vítimas fatais do acidente estavam no VW Gol. O veículo transportava cinco pessoas. O motorista, de 22 anos, um passageiro, de 20, e uma passageira que não foi identificada vieram a óbito. Os outros dois passageiros foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu em Claudinápolis, distrito de Nazário, na GO-060. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Um dos sobreviventes do VW Gol é um jovem de 21 anos e o outro não foi identificado.

O Fiat Doblô transportava quatro pessoas, que também foram encaminhadas ao Hugol.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) isolou o local para a realização da perícia. Os carros envolvidos no acidente foram encaminhados para o pátio da corporação.