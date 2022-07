Colisão entre carro e carreta resulta em óbito na DF-180

Um homem morreu após colidir um veículo roubado em uma carreta, no Km 35 da DF-180, na manhã desta segunda-feira, 11, no sentido Gama

Um homem morreu após colidir um veículo roubado em uma carreta, no Km 35 da DF-180, na manhã desta segunda-feira, 11, próximo à Embrapa, no sentido Gama.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem ficou preso às ferragens após a colisão frontal e não resistiu aos ferimentos.

A dona do veículo envolvido no acidente, um Ford Fiesta vermelho, relatou aos bombeiros que foi abordada pelo ladrão no sentido Samambaia e entregou as chaves do carro.

O criminoso teria retornado com o veículo em direção ao Gama quando bateu na carreta na altura do Km 35. O condutor da carreta saiu sem nenhuma lesão.

Segundo informações de testemunhas que estavam no local, antes do acidente fatal, o mesmo homem teria se envolvido em outra colisão, abandonando um carro prata na via, no km 25.

Colisão em motos

No Km 25, os bombeiros, na volta do atendimento da colisão do km 35, se depararam com uma colisão entre duas motos.

Um dos motociclista foi imobilizado e atendido no local. O homem que estava na garupa teve escoriações leves.

O motorista da outra moto, não sofreu nada grave, apenas ferimentos leves nos membros superiores e inferiores.

Todos os três homem estavam estáveis, conscientes e orientados, sendo transportados pelo SAMU.