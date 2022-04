Colisão entre carro e carreta deixa uma vítima e complica o trânsito

O acidente aconteceu no Eixo Monumental na altura do Memorial JK; A carreata estava com 33 toneladas de Gás Inflamável

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal recebeu a ocorrência hoje (25) pela manhã, às 09h23, empenhando 02 viaturas, 01 moto resgate e 09 Militares. Eles foram acionados para atender um chamado de socorro envolvendo uma colisão de veículos. Chegando ao local, a equipe encontrou um VW Gol de cor preta, que havia colidido com uma carreta de transporte de Gás Liquefeito de Petróleo. Foto/Reprodução O Senhor D.C.B, 32 anos, condutor do Gol, foi atendido pela equipe de socorro queixando-se de dores nos arcos costais do lado direito. Este foi atendido, imobilizado e transportado ao IHBB. O condutor da carreta, o senhor M.M.S, de 45 anos, não se feriu. Durante o atendimento, a via ficou com duas das faixas de rolamento interditadas e gerou transtornos ao trânsito na via N1 no sentido Rodoviária do Plano Piloto. O cilindro de transporte do produto não foi atingido com o impacto. Portanto, não houve extravasamento de gás. A Polícia Militar ficou responsável pelo local.