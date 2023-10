Colisão entre carro e caminhão resulta em morte de casal

No carro, além do casal, estavam uma mulher de 55 anos e um jovem de 18 anos

Na manhã de terça-feira (10) em Mara Rosa, no norte de Goiás, uma colisão resultou na morte de um homem e uma mulher, ambos com 51 anos de idade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando o motorista do Volkswagen Voyage, onde o casal viajava, tentou realizar uma ultrapassagem proibida na BR-153, no sentido Porangatu/Uruaçu.

Ao tentar ultrapassar uma carreta, o Voyage invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão-baú que seguia no sentido oposto. O impacto foi tão grave que o veículo foi partido ao meio.

No carro, além do casal, estavam uma mulher de 55 anos e um jovem de 18 anos. Ambos sofreram ferimentos moderados e foram levados para o Hospital Municipal de Mara Rosa para receberem tratamento médico.

O motorista do caminhão saiu ileso do acidente. Após o ocorrido, ele foi submetido ao teste de bafômetro, que não indicou qualquer traço de ingestão de bebida alcoólica.