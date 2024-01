Colisão entre caminhão e ônibus deixa 24 pessoas mortas e seis feridos na BA

O caminhão envolvido no acidente estava carregado com mangas

Na noite do último domingo (7), um grave acidente entre um caminhão e um ônibus resultou na morte de 24 pessoas e deixou outras seis feridas. O ocorrido teve lugar na BR-324, no trecho pertencente à cidade de São José do Jacuípe, situada a cerca de 290 km de Salvador, no norte da Bahia.

De acordo com relatos do coordenador da Brigada Anjos Jacuipenses, Lucival Souza, que participou ativamente no resgate das vítimas, o acidente ocorreu por volta das 22h30, no km 381, próximo à cidade de Gavião, no sentido de Jacobina.

As 24 vítimas fatais, compostas por 21 passageiros do ônibus de passeio e três ocupantes do caminhão, foram lamentavelmente confirmadas após os esforços de resgate e atendimento médico.

O caminhão envolvido no acidente estava carregado com mangas, mas as circunstâncias exatas que levaram ao acontecimento ainda estão sob investigação.

A Brigada Anjos Jacuipenses comunicou que uma das vítimas foi encaminhada para o hospital da cidade de Capim Grosso, enquanto as outras cinco foram levadas para uma unidade de saúde em Nova Fátima.