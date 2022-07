Colisão em poste seguida de capotamento de veículo de passeio, na EPIA/Sul

Na manhã desta quinta-feira, 07, o CBMDF atendeu a uma colisão de um veículo de passeio a um poste seguida de capotamento de veículo

Na manhã desta quinta-feira, 07, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência referente a uma colisão de um veículo de passeio a um poste seguida de capotamento de veículo de passeio, na EPIA/Sul, altura das quadras 14 e 07 do Park Way, Distrito Federal.

Chegando ao local, as equipe de socorro encontraram um Chery/QQ de cor branca, ocupado apenas pela condutora, senhora P.S.R., 36 anos, que perdeu o controle da direção, capotando após colidir com um poste de iluminação pública.

A vítima foi atendida e avaliada pelos socorristas e constaram que ela apresentava dores na região do ombro esquerdo, estava consciente, orientada e estável, com isso não houve necessidade de transporte, e a mesma foi orientada, caso ocorra algum mal estar, a procurar uma unidade de saúde.

Devido ao horário, a rodovia teve o trânsito parcialmente impactado, e a PMDF foi acionada.